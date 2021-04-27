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Стример не смог пройти Minecraft. Парню помешал поток воды из душа

Стример не смог пройти Minecraft. Парню помешал поток воды из душа
Киберспорт 0

Популярный стример под ником lukeafkfan провёл трансляцию из ванной. Парень пытался заспидранить Minecraft, но добавил себе дополнительного челленджа. Каждый раз, когда кто-то из зрителей донатил ему деньги, над ведущим включался душ.

Поток воды не прекращался два часа. Пройти игру на скорость у стримера всё-таки не получилось. Парень не выдержал столкновения с противниками, оказавшись в нижнем мире Minecraft.

Для стрима lukeafkfan перетащил в ванную комнату всё оборудование. Основная техника не пострадала от влаги, но, по словам стримера, наушники сильно промокли.

Некоторые зрители посчитали, что парень таким образом решил поиронизировать над последним трендом Twitch — трансляциями из джакузи. Сам же стример доволен результатом экспериментального потока и рад, что смог добавить какого-то интерактива для аудитории.

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