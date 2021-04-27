Стример не смог пройти Minecraft. Парню помешал поток воды из душа

Популярный стример под ником lukeafkfan провёл трансляцию из ванной. Парень пытался заспидранить Minecraft, но добавил себе дополнительного челленджа. Каждый раз, когда кто-то из зрителей донатил ему деньги, над ведущим включался душ.



Поток воды не прекращался два часа. Пройти игру на скорость у стримера всё-таки не получилось. Парень не выдержал столкновения с противниками, оказавшись в нижнем мире Minecraft.

Для стрима lukeafkfan перетащил в ванную комнату всё оборудование. Основная техника не пострадала от влаги, но, по словам стримера, наушники сильно промокли.



Некоторые зрители посчитали, что парень таким образом решил поиронизировать над последним трендом Twitch — трансляциями из джакузи. Сам же стример доволен результатом экспериментального потока и рад, что смог добавить какого-то интерактива для аудитории.