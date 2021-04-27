Игрок в Valheim прошёл всех боссов игры за 90 минут

Спидранер под ником NickRawcliffe установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению Valheim. Парень убил всех пятерых боссов игры примерно за 90 минут.
Valheim – это выживалка в сеттинге викингов, в которой нужно добывать ресурсы для крафта предметов и постройки зданий. Концепция похожа на Minecraft, но пройти на скорость тайтл от Mojang намного проще.
Задача спидранеров Minecraft – убить финального босса Дракона Края. Для этого бегунам нужно найти и активировать портал в другой мир и сразиться с крылатым монстром. Противник всегда будет ждать их в одном и том же месте.
В Valheim всё иначе. Мир игры генерируется случайным образом. В каждом биоме – в заснеженных горах, болотах, лесах, пустошах или равнинах могут быть спрятаны алтари для призыва боссов.
Проблема в том, что в некоторых биомах алтари могут просто не заспавниться. И самая сложная задача спидранера – это найти точки для призыва боссов. Сообщество Valheim разработало специальный список правил для скоростного прохождения. Игроки создали категорию «Новая игра +», хотя в самой выживалке такого режима нет.
Видео опубликовано на YouTube-канале NickRawcliffe.
Бегун начинает прохождение с персонажем максимального уровня, а его сумка заполнена всеми необходимыми предметами для путешествия по миру и призыва боссов. По сути, спидраннеру остаётся надеяться на удачу в нахождении алтарей.
NickRawcliffe повезло, в некоторых моментах он сильно оторвался от предыдущего рекордсмена. Первое чудовище найти легко – его алтарь всегда находиться неподалёку от стартовой локации. А с остальными всё намного труднее: игрок знает в каких типах локаций нужно искать того или иного босса, но в каком конкретно биоме появился алтарь – пользователь не имеет ни малейшего понятия.
Видимо, NickRawcliffe сильно задобрил рандом, быстро попадая в нужные локации. Игрок пробрался через жуткие болота и прыгал по отвесным скалам. Будучи полностью прокаченным, сами битвы не представляли дня бегуна опасности.
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