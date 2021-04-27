Японская культура в суровой белорусской игре — в World of Tanks появился первый аниме-танк

Думаете, что World of Tanks — это игра для настоящих суровых мужиков? Но разработчики уверены: их проект интересен не только таким игрокам, но и совсем юным геймерам, которые помимо игры в «танки» смотрят аниме. Начиная с 27 апреля, в премиум-магазине игры можно приобрести самый настоящий аниме-танчик пятого уровня Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou с аниме-девочками в качестве экипажа.
Полный набор, который помимо самого танка содержит несколько резервов, 1 000 000 кредитов, 6 надписей, декаль и эмблем, двухмерный стиль и уникальный женский экипаж с изученным навыком «Боевое братство» в качестве нулевого, обойдётся игрокам в 2475 рублей. Базовый набор, который состоит из танка и экипажа с пятью боевыми задачами, продаётся за 825 рублей.
Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.
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