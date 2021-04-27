Valve перестала банить читеров? Количество блокировок в CS:GO стало рекордно низким

В последние несколько месяцев игроки в CS:GO всё чаще жалуются, что система VAC стала работать хуже. По сравнению с прошлыми годами количество забаненных читеров очень сильно упало. Конечно, некоторые нечестные игроки всё ещё получают заслуженные блокировки, но подавляющее большинство остаётся безнаказанным.



Возможно, разработчики читов научились обходить систему VAC, но тенденция к упадку банов была заметна и раньше. Рапорты простых пользователей из «Патруля» тоже не приносят результатов.

Фото: Количество банов в разные годы

На сторонних сервисах есть более подробная статистика, замеряющая количество блокировок читеров в день. Если в 2021 году 8 тыс. банов уже считалось скромным, то сейчас этот показатель опустился до отметки в 729 человек в день.