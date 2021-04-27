Самопроизвольный скин? В Call of Duty Warzone на М16 стали появляться инопланетные наросты

Некоторые игроки в Call of Duty: Warzone заметили, что скин их М16 стал произвольно меняться на загадочный инопланетный нарост. Вместо привычной раскраски на стволе появляется некое внеземное существо, напоминающее лицехвата из фильма «Чужой».



В изменении внешнего вида оружия нет никакой закономерности, игроки сталкиваются с этим абсолютно случайно. Некоторые пользователи посчитали появление пришельца на оружии багом, ведь в магазине такой раскраски попросту нет.

Видео опубликовано на YouTube-канале Geomist.

Но также в сообществе есть мнение, что этим скином Activision тизерит будущий ивент с пришельцами. Разработчики никак не прокомментировали появление в игре новой раскраски.



Недавно в Warzone стартовал третий сезон, в котором добавили Капитана Прайса в качестве оперативника и новое оружие. Авторы готовят для королевской битвы что-то ещё. В игре появились намёки на редизайн карты, а персонажи игроков в некоторых зонах стали превращаться в зомби. Фанаты уверены, что скоро на Верданск прилетит ядерная бомба.