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В World of Tanks добавили современные танки и новые карты. Правда, лишь на одной платформе

В World of Tanks добавили современные танки и новые карты. Правда, лишь на одной платформе
Киберспорт / Другие игры 0

Wargaming выпустила обновление Modern Armor для консольных версий World of Tanks. По словам авторов игры, это не просто очередной патч с рядом изменений, а «следующий шаг в развитии игры». Апдейт принёс новые танки, локации, режим сражений и обновлённый игровой процесс.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks Console RU.

Теперь участвовать в боях можно не только на танках Второй Мировой, но и на боевых машинах времён «Холодной войны». Также появилось новое древо исследований, разделённое по историческим периодам:

  1. Период напряжённости (конец 1940-х — середина 1950-х годов)
  2. Период эскалации (1960–1970-е годы)
  3. Период разрядки (1980–1990-е)

Добавили ряд новых карт, которые доступны как для режима «Вторая мировая», так и для «Холодной войны». В сражениях «Холодной войны» появилась возможность выезжать на поле боя без участия артиллерии. Экипажи танков получили новые расходники вроде дымовой завесы.

В столкновениях «Холодной войны» игроки смогут биться как против живых оппонентов, так и объединиться в схватке против ботов.

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