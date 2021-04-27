Сотрудник Valve про обратную связь с игроками в CS:GO: мы редко отвечаем, но всё читаем

Бывший работник Valve Мэт Вуд обратился в своём «твиттере» к фанатам CS:GO, напомнив игрокам, что ему не нужно отправлять сообщения, связанные с Counter-Strike, так как он уже давно не занимается шутером.

«Хей! Напоминаю, что я не работаю над CS:GO уже несколько лет и больше никак не связан с Valve. Если у вас есть какие то вопросы касательно игры или Valve, то их отправка в мои личные сообщения никак не поможет вам получить ответ. Совсем. Спасибо».

На пост ответил действующий сотрудник компании Джон МакДоналд. Разработчик оставил электронный адрес, на который игроки могут прислать авторам игры свой фидбек. Также МакДоналд уточнил, доходят ли до Valve письма фанатов:

«Мы редко отвечаем на письма, но всё читаем», — ответил он.