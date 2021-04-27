Российский блогер, устроивший стрим с мёртвой девушкой, получил шесть лет строгого режима

В конце 2020 года стример Станислав Reeflay Решетников в перерыве между трансляцией избил свою возлюбленную, а затем запер девушку на балконе в сильный мороз. В результате она скончалась от полученных ударов по голове. Решетников продолжал стримить с телом девушки в кадре, пока эфир не прервали приехавшие к нему сотрудники полиции.
Видео опубликовано на YouTube-канале Россия 24.
За все свои действия 30-летний стример признан виновным по статье 111 части 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека». Reeflay раскаялся, но получил шесть лет колонии строгого режима.
Инцидент привлёк внимание российских властей к «треш-стримам», где часто калечат людей за деньги. Совет Федерации предложил ввести наказание за проведение подобных эфиров, лишая стримеров и блогеров, нарушивших закон, свободы сроком до шести лет.
- 27 апреля 2021
-
22:17
-
21:20
-
20:40
-
19:22
-
18:36
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:36
-
12:13
- 26 апреля 2021
-
22:11
-
21:41
-
21:36
-
20:27
-
20:16
-
17:09
-
17:00
-
15:27
-
14:19
-
13:45
-
13:14
-
11:33
- 25 апреля 2021
-
18:53
-
14:23
-
13:24
-
00:05
- 24 апреля 2021
-
23:06
-
22:30
-
19:04
-
16:57
- 23 апреля 2021
-
22:31
-
22:22
-
21:52
-
20:37