Российский блогер, устроивший стрим с мёртвой девушкой, получил шесть лет строгого режима

В конце 2020 года стример Станислав Reeflay Решетников в перерыве между трансляцией избил свою возлюбленную, а затем запер девушку на балконе в сильный мороз. В результате она скончалась от полученных ударов по голове. Решетников продолжал стримить с телом девушки в кадре, пока эфир не прервали приехавшие к нему сотрудники полиции.

Видео опубликовано на YouTube-канале Россия 24.

За все свои действия 30-летний стример признан виновным по статье 111 части 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека». Reeflay раскаялся, но получил шесть лет колонии строгого режима.



Инцидент привлёк внимание российских властей к «треш-стримам», где часто калечат людей за деньги. Совет Федерации предложил ввести наказание за проведение подобных эфиров, лишая стримеров и блогеров, нарушивших закон, свободы сроком до шести лет.