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Поклонники The Witcher 3 собирают деньги на создание игральных костей в стиле любимой RPG

Поклонники The Witcher 3 собирают деньги на создание игральных костей в стиле любимой RPG
Киберспорт / Другие игры 0

На краудфандинговом сервисе Kickstarter фанаты «Ведьмака» запустили кампанию по сбору средств на создание тематического набора игральных костей. Дизайн дайсов будет выполнен в стиле вселенной культовой RPG.

Авторы проекта подготовили на выбор покупателей несколько наборов. Самый дешёвый обойдётся желающим в $ 29 или 2,2 тыс. рублей. В комплект входят сет кубиков для игры в покер. Также разработчики предлагают гибридный набор с классическими кубами и дайсами для настольных ролевых игр. Его цена составляет от $ 32 или 2,4 тыс. рублей.

Видео опубликовано на YouTube-канале Q-workshop.

Самым дорогим вышел набор для покера, куда вошли два набора костей и большая игральная доска с отверстиями для кубиков и полем для бросков. Ценник такого комплекта равен $ 422 или 31,5 тыс. рублей. Авторы планируют выпустить его ограниченным тиражом, где будет пронумерована каждая доска.

Стоимость костей зависит от выбранного материала окантовки — пластик или металл. Также покупателям на выбор будет доступно девять разных расцветок.

Первоначальная цель кампании в $ 60 тыс. была достигнута чуть больше, чем за час. На момент написания новости на счету разработчиков уже больше $ 176 тыс. Авторы игровой вселенной The Witcher из студии CD Projekt RED уже одобрили выпуск игральных костей.

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