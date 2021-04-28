Лучше купить Xbox? Глава Банка России посоветовала не брать PlayStation 5 в кредит

Во время «Открытого урока для школьников» глава Банка России Эльвира Набиуллина дала детям несколько советов о том, как правильно распоряжаться деньгами. Например, не набирать много кредитов. Особенно, на вещи, которые того не стоят.



«Нужно следить за своей нагрузкой, не набирать кредиты бездумно так, чтобы ежемесячные выплаты по ним превышали 50%, а лучше и 30% от дохода. Как минимум, не брать кредиты на вещи, на которые можно и накопить. Например, покупка PS5, я думаю, плохой повод взять кредит».

Видео опубликовано на YouTube-канале Wember.

Также Набиуллина рассказала про финансовую «подушку безопасности». Объяснив ребятам, что нужно откладывать деньги на чёрный день и лучше всего, когда сбережения достигают размера в шесть стандартных окладов.