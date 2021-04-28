Вход только для девушек. Новый фильм Mortal Kombat могут посвятить женским персонажам

Студия Warner Bros. планирует начать создание большой киновселенной Mortal Kombat. Сборы первого фильма оказались достаточными, чтобы запустить в производство сиквел. Но помимо прямого продолжения первой ленты, руководство собирается снимать отдельные спиноффы про разных персонажей «Смертельной битвы».



Отдельный фильм могут посвятить боевым девушкам, где сюжет сосредоточится на героинях из файтинга. Режиссёр первой части экранизации Саймон Маккуойд в одном из своих интервью уже говорил о том, что хотел бы добавить в сиквел больше женских персонажей. Кроме того, вокруг готовящегося продолжения ходят разговоры про то, как одним из центральных персонажей должна стать Соня Блэйд.



Mortal Kombat вышел в США 23 апреля и собрал за первую неделю больше $ 22 млн.