Учись, студент. Теперь по киберспорту можно сдать экзамен – нужны всего лишь $ 300

Американская компания Esports Certification Institute создала экзамен по киберспорту. Для того чтобы попытаться его сдать, придётся заплатить $ 300 или 22,5 тыс. рублей.
Список вопросов нацелен на проверку знаний об основах киберспортивной сцены, базовых понятий устройства бизнеса и маркетинговых концептов. После успешного завершения тестирования человек получает сертификат, который, по заявлению сайта ECI, может помочь в поиске работы в киберспорте.
Сооснователь организации beastcoast Брайан Андерсон негативно отозвался о новой инициативе.
«В этом нет никакого смысла. Что такого может быть в этом экзамене, чтобы я как руководитель был уверен в том, что сдавший его — более квалифицированный специалист, чем кто-то другой?»
Мнение Андерсона разделяют и другие представители индустрии.
Один из создателей экзамена Райан Фридман, ранее работавший в клубах Dignitas и Immortals, объясняет появление подобного теста желанием помочь новичкам. По словам Фридмана, он попал в киберспорт абсолютно случайно и хочет, чтобы другие люди избежали совершённых им ошибок.
- 28 апреля 2021
-
16:10
-
15:31
-
14:22
-
12:25
- 27 апреля 2021
-
23:05
-
22:17
-
21:20
-
20:40
-
19:22
-
18:36
-
15:00
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
13:36
-
12:13
- 26 апреля 2021
-
22:11
-
21:41
-
21:36
-
20:27
-
20:16
-
17:09
-
17:00
-
15:27
-
14:19
-
13:45
-
13:14
-
11:33
- 25 апреля 2021
-
18:53
-
14:23
-
13:24
-
00:05
- 24 апреля 2021
-
23:06
-
22:30
-
19:04