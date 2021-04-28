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Учись, студент. Теперь по киберспорту можно сдать экзамен – нужны всего лишь $ 300

Учись, студент. Теперь по киберспорту можно сдать экзамен – нужны всего лишь $ 300
Киберспорт 0

Американская компания Esports Certification Institute создала экзамен по киберспорту. Для того чтобы попытаться его сдать, придётся заплатить $ 300 или 22,5 тыс. рублей.

Список вопросов нацелен на проверку знаний об основах киберспортивной сцены, базовых понятий устройства бизнеса и маркетинговых концептов. После успешного завершения тестирования человек получает сертификат, который, по заявлению сайта ECI, может помочь в поиске работы в киберспорте.

Сооснователь организации beastcoast Брайан Андерсон негативно отозвался о новой инициативе.

«В этом нет никакого смысла. Что такого может быть в этом экзамене, чтобы я как руководитель был уверен в том, что сдавший его — более квалифицированный специалист, чем кто-то другой?»

Мнение Андерсона разделяют и другие представители индустрии.

Один из создателей экзамена Райан Фридман, ранее работавший в клубах Dignitas и Immortals, объясняет появление подобного теста желанием помочь новичкам. По словам Фридмана, он попал в киберспорт абсолютно случайно и хочет, чтобы другие люди избежали совершённых им ошибок.

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