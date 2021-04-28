Sony назвала бесплатные игры, которые подписчики PS Plus получат в мае 2021 года

Компания Sony показала список игр, которые получат владельцы консолей PlayStation по подписке PS Plus в мае текущего года. В течение месяца можно бесплатно забрать гоночную аркаду Wreckfest, выживалку на необитаемом острове Stranded Deep и шутер Battlefield V.
Wreckfest – это гонки на выживание, вдохновлённые серией FlatOut. В игре проработана физика повреждений, после столкновений машины не только портятся внешне, но и могут вовсе сломаться или взорваться. За гонки игрокам начисляется опыт, открываются новые тачки и запчасти.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
В Stranded Deep игрок берёт на себя роль единственного выжившего в авиакатастрофе и должен постараться выжить на необитаемом острове. В начале приключения персонаж оказывается в море и пытается спастись от акул. Оказавшись на суше, герой должен добывать ресурсы для создания инструментов, оружия и жилища.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Battlefield V – последняя на данный момент игра культовой серии военных шутеров. Пятая часть посвящена Второй мировой войне, а упор сделан на масштабные мультиплеерные баталии с огромным количеством игроков и техникой. Также в игре присутствуют одиночные миссии, основанные на исторических событиях.
Видео опубликовано на YouTube-канале Battlefield.
PlayStation Plus — это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиям, демо-версиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры каждый месяц.
Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца — 1399 рублей, на 12 месяцев — 3299 рублей.
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