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Российский киберфутболист потерял свыше 50 тыс. рублей — его обманула девушка в «Тиндере»

Российский киберфутболист потерял свыше 50 тыс. рублей — его обманула девушка в «Тиндере»
Киберспорт / FIFA 0

Киберспортсмен команды Sochi Esports по дисциплине PES Антон PonTP Шанин хотел пойти на свидание с девушкой из «Тиндера», а в итоге лишился денег. Парень сошёлся с роковой дамой в приложении для знакомств и, немного пообщавшись, решил пригласить её погулять.

В разгар переписки девушка сказала, что очень хотела бы попасть на спектакль «Человек из Подольска» и предложила молодому человеку купить билеты. Шанин без доли сомнения перешёл по ссылке, которую ему скинула незнакомка из интернета.

Как только парень ввёл на открывшемся сайте данные своей карты, то со счёта тут же начали списываться деньги, а билетов он так и не получил. Романтик сразу же спросил у девушки, почему с его счёта пропали средства, начав подозревать её в мошенничестве.

Обманщица назвала это технической ошибкой и предложила киберспортсмену обратиться в поддержку банка. Шанин последовал совету девушки и лишился ещё 50 тыс. рублей.

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