Олды тут? Косплеерша из России предстала в образе Сони из Mortal Kombat 3

Российская косплеерша под ником Tniwe примерила на себя образ боевой девушки Сони Блейд из Mortal Kombat 3. Соня присутствовала во всех частях файтинга, но во второй игре серии за неё нельзя было поиграть, так как она находилась в плену у Шао Кана.

Соня Блейд – лейтенант спецназа США. Девушка основала Агентство по исследованию Внешнего Мира. Именно из этого измерения прибыл Шао Кан и другие враги Земного Царства.

После перезапуска в Mortal Kombat 9 разработчики стали изображать Соню в военной форме, но Tniwe выбрала более классический костюм. Так боец выглядела в оригинальной трилогии:

Пользователи соцсетей назвали работу девушки «пугающе реалистичной»: «Как-то жутко даже, пугающий реализм. Словно Соня из Mortal Kombat 3 нашла способ выбраться из игры».



Остальные образы косплеерши можно посмотреть в её «инстаграме».