Sony распродаёт PS5 со скоростью Флэша – это самая желанная консоль в истории

На портале The Verge опубликовали отчёт Sony о количестве проданных PlayStation 5. Консоль разошлась общим тиражом в 7.8 млн во всём мире. Причём на конец 2020 года в руки покупателей попало 4.7 млн PS5, а за первый квартал 2021 года компания продала ещё 3.3 млн приставок. Для такого короткого срока – это абсолютный рекорд.



Но Sony до сих пор не может удовлетворить спрос игроков на PlayStation 5 из-за дефицита компонентов. Глава компании Джим Райан в одном из своих интервью заявил, что они делают всё возможное и планируют новые поставки на конец 2021 года.



Продажи консоли начались 12 ноября прошлого года в США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии. А 19 числа того же месяца новинка вышла в России.