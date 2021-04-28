Покончи с ним, Человек Паук! Авторы Mortal Kombat могут сделать игру по Marvel
Инсайдер Даниэль Рихтман рассказал на своей странице в сервисе Patreon, что NetherRealm разработает игру по вселенной Marvel. Студия известна по играм Mortal Kombat и Injustice.
Фанаты уже давно ждут новостей про третью часть Injustice, основанной на комиксах DC. Но если верить информации от Рихтера, то, скорее всего, с выходом продолжения придётся повременить.
Дополнительных сведений инсайдер не представил, но ещё в 2019 году глава NetherRealm Эд Бун рассказывал о переговорах с Marvel и, вероятно, речь в них шла о создании игры по лицензии.
Согласно информации, игра выйдет для консолей PlayStation 5 и Xbox Series.
Последним файтингом с супергероями Marvel был Marvel vs Capcom: Infinite 2017 года выпуска.
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