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Дэдпул в Mortal Kombat. Фанаты хотят увидеть Райана Рейнольдса в роли Джонни Кейджа

Дэдпул в Mortal Kombat. Фанаты хотят увидеть Райана Рейнольдса в роли Джонни Кейджа
Киберспорт 0
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После просмотра новой экранизации Mortal Kombat поклонники франшизы остались недовольны, что в фильме нет Джонни Кейджа. Персонаж остаётся одним из самых любимых героев большинства фанатов. Авторы ленты уже объявили о появлении Кейджа в будущем сиквеле.

Создатели ленты хотят видеть в роли бойца из Голливуда актёра с мировым именем. Пользователи соцсетей активно предлагают кандидатуру Райана Рейнольдса, сыгравшего Дэдпула.

Ранее о желании сыграть Джонни Кейджа заявил известный рестлер Майк Мизанин. Парень опубликовал в «Твиттере» своё фото в образе персонажа. Кандидатуру оценил один из разработчиков Mortal Kombat – Эд Бун.

В «Смертельной битве» Джонни Кейдж — актёр, мастерски владеющий боевыми искусствами. В первой части игры бойца должен был сыграть Жан-Клод Ван Дамм, но не сложилось.

Джонни Кейджа в сиквеле Mortal Kombat хочет сыграть известный рестлер Майк Мизанин
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