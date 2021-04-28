Мод для GTA 5 стал популярнее оригинальной игры в Steam

Модификация для GTA 5 под названием FiveM достигла отметки в 250 тыс. активных игроков. FiveM – это улучшенный клиент для игры в GTA Online, заточенный под сервера с отыгрышем различных ролей. Например, игроки могут выбирать профессии, а за нарушение закона персонажи отправляются в тюрьму. Если герой умирает, то игроку приходится начинать всё заново – возрождения на таких серверах нет.



Режим ролевой игры (RP) стал невероятно популярен среди фанатов GTA 5 благодаря стримерам, которые веселятся на подобных серверах вместе со своими зрителями. Отыгрыш различных персонажей способен бесконечно генерировать интересные или забавные истории.



Разработчики FiveM специально собрали клиент только для онлайна, зная какой популярностью он пользуется. И, вероятно, настроить работу программы им удалось лучше, чем вышло у Rockstar. Авторы отметили планку в 250 тыс. игроков постом в «Твиттере».

Правда, эта статистика не учитывает пользователей модификации из магазина Epic Games Store, так что игроков через FiveM может быть ещё больше.