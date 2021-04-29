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Байки из подземки. Дмитрий Глуховский написал сценарий для фильма по «Метро 2033»

Байки из подземки. Дмитрий Глуховский написал сценарий для фильма по «Метро 2033»
Киберспорт 0

Писатель Дмитрий Глуховский во время общения с пользователями сайта TJournal рассказал о том, как идёт работа над экранизацией «Метро 2033». Вместе с автором вселенной фильмом занимаются телеканалы «ТНТ» и «ТВ3» и киностудия «Централ Партнёршип».

По словам Глуховского, он уже закончил первый вариант сценария. Других подробностей писатель не сообщил. Ленту планируют выпустить 1 января 2022 года, но пока что не объявлен ни актёрский состав, ни места съёмок.

На основе постапокалиптической серии «Метро» выпущено три видеоигры. Сюжет рассказывает о последствиях ядерной войны, из-за которых жителям Москвы пришлось спрятаться в метрополитене. Со временем многие станции превратились в большие города и даже государства.

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