В PS Store стартовали сразу две распродажи со скидками до 80% для 700 игр
В магазине PlayStation до 13 мая проходят акции «Жаркие предложения» и «Золотая неделя». На выбор пользователям предлагают более 700 игр с большими скидками для PS4 и PS5.
В рамках распродаж можно приобрести:
- «Ведьмак 3» без дополнений за 359 рублей.
- Star Wars Jedi: Fallen Order за 1429 рублей.
- Control за 1289 рублей.
- Persona 5 Royal за 1749 рублей.
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience за 239 рублей.
- Kingdom Come: Deliverance за 752 рубля.
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition за 874 рубля.
- TEKKEN 7 — Ultimate Edition за 1099 рублей.
Подписчики PS Plus, как обычно, получат ещё более выгодные предложения на некоторые игры. С полным списком скидок можно ознакомиться на официальном сайте PlayStation Store.
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