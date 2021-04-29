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В PS Store стартовали сразу две распродажи со скидками до 80% для 700 игр

В PS Store стартовали сразу две распродажи со скидками до 80% для 700 игр
Киберспорт 0

В магазине PlayStation до 13 мая проходят акции «Жаркие предложения» и «Золотая неделя». На выбор пользователям предлагают более 700 игр с большими скидками для PS4 и PS5.

В рамках распродаж можно приобрести:

  • «Ведьмак 3» без дополнений за 359 рублей.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order за 1429 рублей.
  • Control за 1289 рублей.
  • Persona 5 Royal за 1749 рублей.
  • Metal Gear Solid V: The Definitive Experience за 239 рублей.
  • Kingdom Come: Deliverance за 752 рубля.
  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition за 874 рубля.
  • TEKKEN 7 — Ultimate Edition за 1099 рублей.

Подписчики PS Plus, как обычно, получат ещё более выгодные предложения на некоторые игры. С полным списком скидок можно ознакомиться на официальном сайте PlayStation Store.

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