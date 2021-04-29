В PS Store стартовали сразу две распродажи со скидками до 80% для 700 игр

В магазине PlayStation до 13 мая проходят акции «Жаркие предложения» и «Золотая неделя». На выбор пользователям предлагают более 700 игр с большими скидками для PS4 и PS5.



В рамках распродаж можно приобрести:

«Ведьмак 3» без дополнений за 359 рублей.

Star Wars Jedi: Fallen Order за 1429 рублей.

Control за 1289 рублей.

Persona 5 Royal за 1749 рублей.

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience за 239 рублей.

Kingdom Come: Deliverance за 752 рубля.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition за 874 рубля.

TEKKEN 7 — Ultimate Edition за 1099 рублей.

Подписчики PS Plus, как обычно, получат ещё более выгодные предложения на некоторые игры. С полным списком скидок можно ознакомиться на официальном сайте PlayStation Store.