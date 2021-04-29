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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не планируют выпускать игру на PS5

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не планируют выпускать игру на PS5
Киберспорт / Другие игры 0
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В интервью изданию GamingBolt авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, что не планируют пока что выпускать игру на PlayStation 5. Одной из причин такого решения стал сервис Xbox Game Pass, где сиквел культового шутера будет доступен в день релиза.

GSC Game World видит в партнёрстве с Microsoft много возможностей и сейчас сосредоточена на версиях для ПК и консолей Xbox.

«На данный момент у нас нет никаких планов на PS5. Мы обсудили будущее проекта с Microsoft и увидели несколько хороших возможностей для бренда, включая Game Pass. И мы сконцентрированы на версии Xbox Series X/S».

В конце марта студия начала поиск тестировщиков для работы над S.T.A.L.K.E.R. 2 и пообещала продемонстрировать полноценный геймплей из игры уже в скором времени. Ссылаясь на комьюнити-менеджера GSC Game World под ником Fenec, сайт Playground.ru сообщил, что набор тестировщиков ведётся только среди жителей Украины.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о дате выхода. Фанатам придётся запастись терпением
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