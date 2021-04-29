Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не планируют выпускать игру на PS5

В интервью изданию GamingBolt авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, что не планируют пока что выпускать игру на PlayStation 5. Одной из причин такого решения стал сервис Xbox Game Pass, где сиквел культового шутера будет доступен в день релиза.



GSC Game World видит в партнёрстве с Microsoft много возможностей и сейчас сосредоточена на версиях для ПК и консолей Xbox.



«На данный момент у нас нет никаких планов на PS5. Мы обсудили будущее проекта с Microsoft и увидели несколько хороших возможностей для бренда, включая Game Pass. И мы сконцентрированы на версии Xbox Series X/S».

В конце марта студия начала поиск тестировщиков для работы над S.T.A.L.K.E.R. 2 и пообещала продемонстрировать полноценный геймплей из игры уже в скором времени. Ссылаясь на комьюнити-менеджера GSC Game World под ником Fenec, сайт Playground.ru сообщил, что набор тестировщиков ведётся только среди жителей Украины.