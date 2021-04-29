Опора Белого Волка. Американская косплеерша предстала в образе Йеннифэр из The Witcher 3

Косплеерша из Лос-Анджелеса под псевдонимом Love Tahnee не раз примеряла на себя образ чародейки Йеннифэр. После выхода The Witcher 3: Wild Hunt популярность саги вышла далеко за пределы Польши и стран СНГ. И теперь зарубежные фанаты часто перевоплощаются в героев полюбившейся им вселенной «Ведьмака».

Фото: facebook.com/lovetahnee

Фото: facebook.com/lovetahnee

Фото: facebook.com/lovetahnee

Фото: facebook.com/lovetahnee

Фото: facebook.com/lovetahnee

Фото: facebook.com/lovetahnee

Фото: facebook.com/lovetahnee

Йеннифэр из Венгерберга – могущественная чародейка, прошедшая долгие и изнурительные тренировки, чтобы овладеть магическими силами. Закончив обучение, наставники подарили девушке новую внешность, ведь раньше Йен была горбуньей.

Однажды чародейка встретила беловолосого ведьмака Геральта из Ривии, и они не устояли перед друг другом. Но отношения не были гладкими, пара то разбегалась, то снова сходилась. Охотник на монстров даже использовал магию джина, чтобы пожелать остаться с Йеннифэр.

Но волшебница из Венгерберга не была единственной девушкой Геральта и часто ревновала ведьмака, особенно к чародейке Трисс Меригольд.