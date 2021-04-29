Фанаты хотят, чтобы актриса из «Чудо-женщины» Галь Гадот сыграла Китану в Mortal Kombat

Художник под псевдонимом BossLogic ещё в 2018 году нарисовал арт с Галь Гадот в образе Китаны. После выхода новой экранизации Mortal Kombat фанаты вспомнили о рисунке и решили, что актриса должна сняться в сиквеле.

Фото: twitter.com/Bosslogic

В свежих комментариях они просят Warner Bros присмотреться к кандидатуре:

«Воу. Воу. Мне нужно увидеть Галь Гадот в роли Китаны».

Но есть и мнение, что принцессу внешнего мира должна сыграть актриса с азиатской внешностью:

«Эй, вы все… Китана азиатка по происхождению».

Галь Гадот Фото: buro247.ru

По сюжету файтинга Китана была принцессой королевства Эдения. После того как император Внешнего Мира Шао Кан захватил власть, Китана стала его приёмной дочерью.



Mortal Kombat вышел в США 23 апреля и собрал за первую неделю больше $ 22 млн. На сервисе HBO Max фильм также показывает отличные результаты.