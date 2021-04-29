Стримерша добавила трансляции огоньку и чуть не устроила пожар в прямом эфире

Стримерша на Twitch под ником NeahRayne играла с друзьями в аркаду Pummel Party и ничего не предвещало беды. На системном блоке позади девушки стояла плюшевая птичка, и, видимо, от слишком высокой температуры компьютера игрушка внезапно загорелась.
Стримерша не сразу почуяла дым и продолжала болтать с приятелями по голосовому чату. Когда огонь разгорелся, девушка развернулась и тихонько вскрикнула. Затем стримерша схватила птицу и стала пытаться задуть пламя. Но девушка не успела, и в доме включилась пожарная сигнализация. Справившись с огнём, ведущая побежала избавляться от противного писка.
Видео опубликовано на Twitch-канале NeahRayne.
Клип с этим моментом стал вирусным, но NeahRayne чуть не спалила всю комнату из-за невнимательности. Приезжали к ней после этого пожарные — неизвестно.
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