Пять игроков из «Ман Сити» и трое из «МЮ». В FIFA 21 объявили команду сезона АПЛ

Electronic Arts объявила окончательный состав «Команды сезона» английской Премьер-лиги в FIFA 21. Самое большое представительство в ней у «Манчестер Сити» — пять футболистов.

Это Кевин Де Брёйне, Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу и Илкай Гюндоган. Ещё трое игроков представляют «Манчестер Юнайтед» — Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд и Люк Шоу. Футболистов «Тоттенхэма» двое — Гарри Кейн и Сон Хын Мин. Представителей «Лестера» столько же — Джейми Варди и Уэсли Фофана. Также в этот состав попали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт и полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек.

Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA

EA подводит итоги «Команды сезона» по завершении реальных крупных футбольных турниров. Но выбирать лучших из лучших предстоит сообществу FIFA 21. Акция Team of the Season ещё не закончена. Фанатам футбольного симулятора предстоит проголосовать за лучших игроков из всех чемпионатов, чтобы собрать итоговый состав команды Ultimate TOTS.