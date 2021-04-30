Ещё один намёк на GTA 6. Rockstar ищет новых тестеров

Фанаты серии GTA обнаружили на официальном сайте Rockstar, что студии India, Lincoln и North начали поиск тестировщиков. Сотрудники, занимающие эту должность, ищут в играх баги и сообщают разработчикам о найденных ошибках и общих ощущениях от игрового процесса.

Тестировщики обязаны предоставлять авторам проектов отчёты, включающие в себя скриншоты, видеозаписи и коды ошибок. В описании к вакансиям Rockstar указано, что кандидат должен обладать «компетентными способностями к видеоиграм» и «знанием консолей текущего поколения, а также ПК». Причём в индийском отделе компании просят ещё и быть знакомым с основными сериями игр Rockstar.

Какой конкретно проект предстоит тестировать — нигде не указывается, но поклонники надеются, что компания ищет людей для работы с GTA 6. Официально информации о новой части GTA пока что не было, но по Сети всё чаще начали ходить слухи о месте действия следующей части.