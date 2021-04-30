Патч 7.29c для Dota 2 ослабил несколько героев и артефактов

Valve выпустила новый патч 7.29с для Dota 2. Обновление внесло изменения в характеристики нескольких героев и предметов, а также затронуло действие рун. Теперь играть за Beastmaster и Puck будет сложнее, чем раньше.

Общие изменения:

Руна воды теперь восстанавливает 80 ед. здоровья и 80 ед. маны вместо 100/80.

Изменения артефактов:

Solar Crest – бонус к скорости атаки уменьшен с 65 до 55.

Ring of Basilius – бонус к регенерации маны уменьшен с +0,6 до +0,5.

Sange and Yasha – Усиление регенерации уменьшено с 30 до 25%.

Kaya and Sange – Усиление регенерации уменьшено с 30 до 25%.

Sentry Ward – Время появления уменьшено с 85 до 75.

Изменения героев:

Batrider

Скорость передвижения увеличена с 295 до 300.

Дальность атаки увеличена с 375 до 400.

Beastmaster

WILD AXES: Scepter больше не даёт бонусный урон.

INNER BEAST: скорость атаки увеличена с 10/20/30/40 до 15/25/35/45.

Талант 15-го уровня изменён с +300 здоровья для суммонов на +350.

Талант 20-го уровня изменён с +30 урона для кабана на +35.

Талант 20-го уровня изменён с -35 сек. к перезарядке Primal Roar на -30 сек.

Broodmother

SPIN WEB: Scepter больше не даёт максимальную скорость передвижения.

Centaur Warrunner

HOOF STOMP: время перезарядки увеличено с 15/14/13/12 до 18/16/14/12.

Талант 10-го уровня изменён с +6 к регенерации здоровья на +5.

Dawnbreaker

Ловкость уменьшена с 20 + 2,4 за уровень до 14 + 1,7 за уровень.

CELESTIAL HAMMER: стоимость каста увеличена с 110 до 110/120/130/140 маны.

Талант 10-го уровня изменён с +8 силы на +7.

Grimstroke

INK SWELL: бонус скорости передвижения уменьшен с 12/14/16/18% до 10/12/14/16%. Длительность оглушения изменена с 1/1,9/2,8/3,7 на 1,1/1,9/2,7/3,5.

Талант 15-го уровня изменён с +20% к скорости передвижения от Ink Swell на +16%.

Hoodwink

BUSHWHACK: радиус увеличен с 250 до 265. Длительность оглушения увеличена с 1,4/1,7/2/2,3 до 1,5/1,8/2,1/2,4.

Скорость снаряда увеличена с 1000 до 1200.

Invoker

WEX: бонус к скорости атаки уменьшен с 2/4/6/8/10/12/14 до 1/2/3/4/5/6/7.

Keeper of the Light

SPIRIT FORM: исцеление от Illuminate увеличено с 30/40/50% до 30/45/60%. Время перезарядки уменьшено с 80/75/70 до 70.

Kunkka

Базовая скорость передвижения увеличена с 305 до 315.

Lycan

Базовая скорость передвижения увеличена с 305 до 315.

Талант 10-го уровня изменён с +15 к урону на +20.

Magnus

Прирост интеллекта увеличен с 1,7 до 2,1 за уровень.

Monkey King

BOUNDLESS STRIKE: длительность оглушения увеличена с 0,7/1/1,3/1,6 до 1/1,2/1,4/1,6. Время перезарядки изменено с 22 на 23/22/21/20;

TREE DANCE: дальность обзора ночью увеличена с 400 до 600.

Талант 10-го уровня изменён с +400 к обзору Tree Dance на +50% к обзору Tree Dance.

Morphling

Прирост ловкости уменьшен с 4,3 до 4,1 за уровень.

Nyx Assassin

VENDETTA: Shard больше не снимает ограничение на скорость передвижения.

Puck

DREAM COIL: время перезарядки увеличено с 80/75/70 до 80. Урон от разрыва уменьшен с 300/400/500 до 200/300/400 (вместе с Scepter — 300/450/600).

Queen of Pain

SCREAM OF PAIN: радиус увеличен с 525 до 550. Стоимость каста изменена с 80/100/120/140 на 85/100/115/130 маны.

Талант 10-го уровня изменён с +9 силы на +11.

Snapfire

LIL' SHREDDER: стоимость каста увеличена с 50/60/70/80 до 50/65/80/95 маны. Продолжительность баффа уменьшена с 8 до 6 секунд.

Terrorblade

Базовая сила увеличена с 15 до 16.

Талант 15-го уровня изменён с +25 к скорости атаки на +30.

Талант 15-го уровня изменён с +250 к здоровью на +275.

Timbersaw