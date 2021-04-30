Патч 7.29c для Dota 2 ослабил несколько героев и артефактов
Valve выпустила новый патч 7.29с для Dota 2. Обновление внесло изменения в характеристики нескольких героев и предметов, а также затронуло действие рун. Теперь играть за Beastmaster и Puck будет сложнее, чем раньше.
Общие изменения:
- Руна воды теперь восстанавливает 80 ед. здоровья и 80 ед. маны вместо 100/80.
Изменения артефактов:
- Solar Crest – бонус к скорости атаки уменьшен с 65 до 55.
- Ring of Basilius – бонус к регенерации маны уменьшен с +0,6 до +0,5.
- Sange and Yasha – Усиление регенерации уменьшено с 30 до 25%.
- Kaya and Sange – Усиление регенерации уменьшено с 30 до 25%.
- Sentry Ward – Время появления уменьшено с 85 до 75.
Изменения героев:
Batrider
- Скорость передвижения увеличена с 295 до 300.
- Дальность атаки увеличена с 375 до 400.
Beastmaster
- WILD AXES: Scepter больше не даёт бонусный урон.
- INNER BEAST: скорость атаки увеличена с 10/20/30/40 до 15/25/35/45.
- Талант 15-го уровня изменён с +300 здоровья для суммонов на +350.
- Талант 20-го уровня изменён с +30 урона для кабана на +35.
- Талант 20-го уровня изменён с -35 сек. к перезарядке Primal Roar на -30 сек.
Broodmother
- SPIN WEB: Scepter больше не даёт максимальную скорость передвижения.
Centaur Warrunner
- HOOF STOMP: время перезарядки увеличено с 15/14/13/12 до 18/16/14/12.
- Талант 10-го уровня изменён с +6 к регенерации здоровья на +5.
Dawnbreaker
- Ловкость уменьшена с 20 + 2,4 за уровень до 14 + 1,7 за уровень.
- CELESTIAL HAMMER: стоимость каста увеличена с 110 до 110/120/130/140 маны.
- Талант 10-го уровня изменён с +8 силы на +7.
Grimstroke
- INK SWELL: бонус скорости передвижения уменьшен с 12/14/16/18% до 10/12/14/16%. Длительность оглушения изменена с 1/1,9/2,8/3,7 на 1,1/1,9/2,7/3,5.
- Талант 15-го уровня изменён с +20% к скорости передвижения от Ink Swell на +16%.
Hoodwink
- BUSHWHACK: радиус увеличен с 250 до 265. Длительность оглушения увеличена с 1,4/1,7/2/2,3 до 1,5/1,8/2,1/2,4.
- Скорость снаряда увеличена с 1000 до 1200.
Invoker
- WEX: бонус к скорости атаки уменьшен с 2/4/6/8/10/12/14 до 1/2/3/4/5/6/7.
Keeper of the Light
- SPIRIT FORM: исцеление от Illuminate увеличено с 30/40/50% до 30/45/60%. Время перезарядки уменьшено с 80/75/70 до 70.
Kunkka
- Базовая скорость передвижения увеличена с 305 до 315.
Lycan
- Базовая скорость передвижения увеличена с 305 до 315.
- Талант 10-го уровня изменён с +15 к урону на +20.
Magnus
- Прирост интеллекта увеличен с 1,7 до 2,1 за уровень.
Monkey King
- BOUNDLESS STRIKE: длительность оглушения увеличена с 0,7/1/1,3/1,6 до 1/1,2/1,4/1,6. Время перезарядки изменено с 22 на 23/22/21/20;
- TREE DANCE: дальность обзора ночью увеличена с 400 до 600.
- Талант 10-го уровня изменён с +400 к обзору Tree Dance на +50% к обзору Tree Dance.
Morphling
- Прирост ловкости уменьшен с 4,3 до 4,1 за уровень.
Nyx Assassin
- VENDETTA: Shard больше не снимает ограничение на скорость передвижения.
Puck
- DREAM COIL: время перезарядки увеличено с 80/75/70 до 80. Урон от разрыва уменьшен с 300/400/500 до 200/300/400 (вместе с Scepter — 300/450/600).
Queen of Pain
- SCREAM OF PAIN: радиус увеличен с 525 до 550. Стоимость каста изменена с 80/100/120/140 на 85/100/115/130 маны.
- Талант 10-го уровня изменён с +9 силы на +11.
Snapfire
- LIL' SHREDDER: стоимость каста увеличена с 50/60/70/80 до 50/65/80/95 маны. Продолжительность баффа уменьшена с 8 до 6 секунд.
Terrorblade
- Базовая сила увеличена с 15 до 16.
- Талант 15-го уровня изменён с +25 к скорости атаки на +30.
- Талант 15-го уровня изменён с +250 к здоровью на +275.
Timbersaw
- FLAMETHROWER: перезарядка с Shard увеличена с 15 до 18.
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