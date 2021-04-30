Умер комик Хуан Хоя Борха – герой мема «Хохочущий испанец» и лицо смайла KEKW на Twitch

Испанский комик и актёр Хуан Хоя Борха, также известный как Эль Риситас, скончался 28 апреля на 66-м году жизни. В интернете он получил широкую известность благодаря мему «Хохотун» и смайлику KEKW на Twitch.
По данным газеты ABC, причиной смерти Хуана Хоя Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы. Комик скончался в больнице, куда его госпитализировали ещё осенью 2020 года. Тогда из-за осложнений ему ампутировали ногу.
Популярности в Сети Борха обязан интервью, где он рассказывал историю из жизни и громко смеялся. Людям настолько понравился его хохот, что они стали накладывать на интервью разные субтитры, после чего Эль Риситас превращался из комедианта, например, в разработчика World of Tanks. На стрим-платформе Twitch смайлик с лицом Хуана был одним из самых популярных.
Видео опубликовано на YouTube-канале HU18.
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