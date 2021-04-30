Valve исправила подбор игроков в CS:GO, но читеров это не остановило

В официальном твиттер-аккаунте CS:GO разработчики заявили, что починили систему доверия и поиск матчей должен стать лучше. Видимо, Valve признала проблемы с подбором игроков и сообщество не зря жаловалось на плохой матчмейкинг.

Обновление вышло 28 апреля, и, по словам авторов, система доверия полностью исправлена. Как долго уязвимость оставалась актуальной и ломала матчи, неизвестно.

«Если в последнее время у вас был плохой подбор в матчмейкинге, то это, возможно, из-за того, что система доверия не работала. Мы исправили её 28 апреля, и теперь она работает должным образом. Спасибо всем, кто оставил полезный фидбэк».

Игроки в комментариях не согласились, что теперь всё «работает должным образом», и напомнили компании про систему VAC:

«Нет, проблема остаётся, ваш античит просто ужасен».

«Плохие матчи = встретить 99 читеров подряд».

«Играл с читером 15 минут назад. Не думаю, что вам удалось всё починить».

Система доверия при подборе тиммейтов учитывает поведение игрока, наличие блокировок, опыт игры и количество репортов.