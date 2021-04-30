Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Valve исправила подбор игроков в CS:GO, но читеров это не остановило

Valve исправила подбор игроков в CS:GO, но читеров это не остановило
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

В официальном твиттер-аккаунте CS:GO разработчики заявили, что починили систему доверия и поиск матчей должен стать лучше. Видимо, Valve признала проблемы с подбором игроков и сообщество не зря жаловалось на плохой матчмейкинг.

Обновление вышло 28 апреля, и, по словам авторов, система доверия полностью исправлена. Как долго уязвимость оставалась актуальной и ломала матчи, неизвестно.

«Если в последнее время у вас был плохой подбор в матчмейкинге, то это, возможно, из-за того, что система доверия не работала. Мы исправили её 28 апреля, и теперь она работает должным образом. Спасибо всем, кто оставил полезный фидбэк».

Игроки в комментариях не согласились, что теперь всё «работает должным образом», и напомнили компании про систему VAC:

«Нет, проблема остаётся, ваш античит просто ужасен».

«Плохие матчи = встретить 99 читеров подряд».

«Играл с читером 15 минут назад. Не думаю, что вам удалось всё починить».

Система доверия при подборе тиммейтов учитывает поведение игрока, наличие блокировок, опыт игры и количество репортов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021