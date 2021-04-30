Дети, смотрящие джакузи-стримы, — не проблема Twitch. Людей насмешила политика сервиса

Представитель Twitch провёл официальную трансляцию, где ответил на вопросы об отношении платформы к стримам из джакузи. По словам сотрудника, политика сервиса позволяет ведущим выходить в эфир в купальниках, если они сидят в бассейне или ванне с пузырьками.
После этого заявления зрители задали вопрос, как платформа может позволять стримерам появляться на трансляциях в полуобнажённом виде, если трансляции смотрят дети. Сотрудник Twitch нашёл проблеме крайне простое решение — пользователи сами не должны позволять детям смотреть подобные стримы, устанавливая специальные фильтры.
Такое отношение к аудитории очень насмешило сообщество. Стримерша Maya не скрывала смеха: «Видите, во всём виноваты мы, а не они. Это только наши проблемы».
Видео опубликовано на Twitch-канале Maya.
Одна часть людей отнеслась к заявлению о джакузи-стримах крайне негативно, требуя запретить подобный контент. Другая восприняла информацию с юмором, но также считает, что администрация должна следить за контентом на платформе.
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