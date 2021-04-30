S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PlayStation 4 и Xbox One. Разработчики объяснили почему

В одном из интервью PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал, как идёт разработка шутера. Сотрудник уточнил, что студия не планирует выпускать сиквел на консолях прошлого поколения. Авторы не хотят сковывать себя рамками технических ограничений.

«S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра нового поколения, и запустить её на Xbox One или PS4 невозможно», — отметил Бочаров.

Также PR-менеджер уточнил, что сиквел культового шутера будет поддерживать разрешение 4К на Xbox Series X, а технология HDR должна быть доступна и на Series X, и на Series S.

Ранее авторы заявили, что не будут выпускать игру для PlayStation 5. Студия увидела большие перспективы в сделке с Microsoft, а одной из причин эксклюзивности стал сервис Game Pass.