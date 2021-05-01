Известный актёр фильмов для взрослых Джонни Синс попросил Rockstar выпустить GTA 6

Rockstar не спешит анонсировать GTA 6 и это начинает напрягать не только фанатов серии, но и звёздных людей, не имеющих к играм никакого отношения. К этим переживающим людям относится известный актёр фильмов для взрослых Джонни Синс, он же «лысый из Brazzers».

Джонни решил помочь фанатам и записал разработчикам обращение. «Как поживаете, Rockstar? Это ваш любимый доктор, юрист, учитель, сантехник, астронавт и игрок», — с этих слов Джонни начал своё обращение к Rockstar. А дальше он просто попросил, чтобы они уже выпустили GTA 6.

Видео опубликовано на YouTube-канале TGG.

GTA 5 вышла на консолях в 2013-м. То есть, с момента её релиза прошло уже больше восьми лет.

На днях игроки обнаружили на сайте Rockstar, что студии India, Lincoln и North начали поиск новых тестеров. В описании к вакансиям указано, что кандидат должен обладать «компетентными способностями к видеоиграм» и «знанием консолей текущего поколения, а также ПК». Причём в индийском отделе компании просят ещё и быть знакомым с основными сериями игр Rockstar.