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S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox три месяца — после этого игра может выйти на PS5

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox три месяца — после этого игра может выйти на PS5
Киберспорт / Другие игры 0
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На зарубежном сайте Wccftech появились документы, благодаря которым можно узнать о ближайших планах Microsoft. Предприимчивые пользователи нашли в них информацию и о S.T.A.L.K.E.R. 2. Долгожданная игра будет эксклюзивом Microsoft всего три месяца после выхода на рынок. После этого разработчики могут выпустить сиквел на PlayStation 5.

В документах также прописана предполагаемая дата выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2 — 4 квартал 2021 года. Но авторы поста просят относиться к этой информации с осторожностью. Так как слитый документ датируется августом 2020 года, то задержка игры — не маловероятна.

Ранее актёр, Меченого, Бармена и бойцов группировки «Долг» Александр Вилков, сообщил, что GSC Game World приступила к персонажей для S.T.A.L.K.E.R. 2 и планирует выпустить игру до конца текущего года. На этот комментарий отреагировали авторы игры, попросив не воспринимать всерьёз информацию из неофициальных источников.

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