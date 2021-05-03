Nintendo, где перевод? Звезда рекламы Old Spice просит локализовать RPG 15-летней давности

В середине апреля Twitch запустил флешмоб в «Твиттере», где спросил пользователей: «Назовите самую старую игру в вашей коллекции, в которую вы до сих пор не поиграли?». В комментарии пришёл бывший президент американского отдела Nintendo Реджи Фис-Эме.

Бизнесмен поделился, что у него на полке есть английская версия японской RPG Mother 3. Тем самым он решил потроллить поклонников серии Mother, ждущих перевод.

«Mother 3 на английском. Каждый раз, когда я хочу в неё сыграть, то меня троллят и я кладу её обратно. Может быть, запущу игру в эти выходные».

Mother – культовая серия японских RPG, высмеивающая клише жанра. Первая часть вышла в 1989 году для Nintendo Famicom и смеялась над штампами ещё до полноценного формирования ниши JRPG. За иронию и необычный сюжет Mother быстро приобрела большое количество фанатов.

У первой части сначала был только неофициальный перевод на английский, но со временем Nintendo всё-таки выпустила локализацию для Mother в сервисе Virtual Console для приставки Wii.

Mother II вышла в 1994 году для Super Nintendo, а версия для англоязычного рынка появилась уже в 1995-м. Третью часть до сих пор официально не издавали за пределами японского рынка.

В «Твиттере» Реджи Фис-Эме ответил актёр Терри Крюс, известный по фееричной рекламе Old Spice. Крюс попросил Nintendo выпустить Mother 3 на английском. Серьёзно, без троллинга.

Фанатский перевод для триквела появился ещё в 2008-м, но для его установки потребуется либо эмулятор, либо специальный картридж с картой памяти.