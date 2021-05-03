5-летний ребёнок прошёл Bloodborne, а его отец пристыдил игровых журналистов

Пользователь «Твиттера» под ником RobbieFox1 поделился с подписчиками гордостью за своего сына – пятилетний ребёнок прошёл Bloodborne. Юный геймер начал играть в творение Fromsoftware 7 апреля, а его папа завёл в социальной сети дневник, куда записывал успехи сына.
Спустя чуть больше трёх недель, 30 апреля, Bloodborne был побеждён. Счастливый отец не только поздравил своего сына, но и пристыдил игровых журналистов.
«Эзра официально прошёл Bloodborne. Я больше не хочу слышать от игровых журналистов про сложность в видеоиграх. Нам не нужен «Лёгкий режим» в каждой игре! Если мой пятилетний сын смог закончить Bloodborne, то и у вас получится».
Самой трудной битвой для мальчика стал поединок с боссом-пауком Ромом. На него у ребёнка ушло больше 10 попыток. Папа записал реакцию сына после победы:
«Вероятно, это момент, за который я испытываю самую большую гордость в жизни».
Остальные главы «дневника» можно почитать в «Твиттере» отца маленького геймера.
- 3 мая 2021
-
12:52
-
12:06
- 2 мая 2021
-
16:10
-
00:27
- 1 мая 2021
-
23:53
-
23:29
-
22:58
-
22:05
- 30 апреля 2021
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:05
-
18:09
-
17:36
-
16:24
-
15:47
-
15:26
-
13:21
-
12:31
-
00:24
- 29 апреля 2021
-
23:31
-
22:37
-
20:56
-
19:31
-
18:39
-
18:28
-
18:25
-
14:38
-
13:42
-
13:05
-
12:31
- 28 апреля 2021
-
23:02
-
22:50
-
22:32
-
22:26