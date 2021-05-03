5-летний ребёнок прошёл Bloodborne, а его отец пристыдил игровых журналистов

Пользователь «Твиттера» под ником RobbieFox1 поделился с подписчиками гордостью за своего сына – пятилетний ребёнок прошёл Bloodborne. Юный геймер начал играть в творение Fromsoftware 7 апреля, а его папа завёл в социальной сети дневник, куда записывал успехи сына.

Спустя чуть больше трёх недель, 30 апреля, Bloodborne был побеждён. Счастливый отец не только поздравил своего сына, но и пристыдил игровых журналистов.

«Эзра официально прошёл Bloodborne. Я больше не хочу слышать от игровых журналистов про сложность в видеоиграх. Нам не нужен «Лёгкий режим» в каждой игре! Если мой пятилетний сын смог закончить Bloodborne, то и у вас получится».

Самой трудной битвой для мальчика стал поединок с боссом-пауком Ромом. На него у ребёнка ушло больше 10 попыток. Папа записал реакцию сына после победы:

«Вероятно, это момент, за который я испытываю самую большую гордость в жизни».

Остальные главы «дневника» можно почитать в «Твиттере» отца маленького геймера.