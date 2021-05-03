Фанаты Minecraft в восторге от обоев для рабочего стола в стиле инвентаря из игры

Пользователь Reddit с ником ShadowMC3 показал посетителям форума свои обои для рабочего стола в стиле инвентаря из Minecraft. На картинке изображёно окно с пустой сумкой героя игры, куда вместо предметов и ресурсов реддитор поместил иконки приложений.
В отделении для крафта вещей ShadowMC3 поместил два приложения, повышающие количество кадров в играх. Видимо, они нужны для стабильной работы Kerbal Space Program.
Фото: Reddit
Пользователи остались в восторге от креативного подхода реддитора к оформлению обоев на виртуальном столе. Кто-то даже посоветовал, куда можно поставить некоторые иконки: «Добавь иконку антивируса в слот для щита».
Многие стали просить парня поделиться исходником. ShadowMC3 запостил ссылку на оригинал и написал небольшой гайд по установке:
- Загрузить картинку можно пройдя по этой ссылке.
- Скачайте изображение, нажав правую кнопку мыши и щёлкните на пункт «Сохранить как».
- Установите картинку как обои рабочего стола.
- Затем нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу и выбрать пункт «Отменить выравнивание значков по сетке».
- После этого остаётся только расставить иконки как вам захочется.
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