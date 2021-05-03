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Фанаты Minecraft в восторге от обоев для рабочего стола в стиле инвентаря из игры

Фанаты Minecraft в восторге от обоев для рабочего стола в стиле инвентаря из игры
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Пользователь Reddit с ником ShadowMC3 показал посетителям форума свои обои для рабочего стола в стиле инвентаря из Minecraft. На картинке изображёно окно с пустой сумкой героя игры, куда вместо предметов и ресурсов реддитор поместил иконки приложений.

В отделении для крафта вещей ShadowMC3 поместил два приложения, повышающие количество кадров в играх. Видимо, они нужны для стабильной работы Kerbal Space Program.

Фото: Reddit

Пользователи остались в восторге от креативного подхода реддитора к оформлению обоев на виртуальном столе. Кто-то даже посоветовал, куда можно поставить некоторые иконки: «Добавь иконку антивируса в слот для щита».

Многие стали просить парня поделиться исходником. ShadowMC3 запостил ссылку на оригинал и написал небольшой гайд по установке:

  1. Загрузить картинку можно пройдя по этой ссылке.
  2. Скачайте изображение, нажав правую кнопку мыши и щёлкните на пункт «Сохранить как».
  3. Установите картинку как обои рабочего стола.
  4. Затем нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу и выбрать пункт «Отменить выравнивание значков по сетке».
  5. После этого остаётся только расставить иконки как вам захочется.
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