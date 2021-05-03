Фанаты Minecraft в восторге от обоев для рабочего стола в стиле инвентаря из игры

Пользователь Reddit с ником ShadowMC3 показал посетителям форума свои обои для рабочего стола в стиле инвентаря из Minecraft. На картинке изображёно окно с пустой сумкой героя игры, куда вместо предметов и ресурсов реддитор поместил иконки приложений.

В отделении для крафта вещей ShadowMC3 поместил два приложения, повышающие количество кадров в играх. Видимо, они нужны для стабильной работы Kerbal Space Program.

Фото: Reddit

Пользователи остались в восторге от креативного подхода реддитора к оформлению обоев на виртуальном столе. Кто-то даже посоветовал, куда можно поставить некоторые иконки: «Добавь иконку антивируса в слот для щита».

Многие стали просить парня поделиться исходником. ShadowMC3 запостил ссылку на оригинал и написал небольшой гайд по установке: