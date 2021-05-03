Польский игрок в CS:GO создал словарь для общения с русскими

Система подбора матчей часто закидывает польских игроков с русскоговорящими. Из-за языкового барьера команда не может выстроить план на игру или банально передать друг другу информацию. Пользователь Steam с ником Marsheyo решил исправить эту проблему и сделал небольшой словарик для общения на русском.

В глоссарий входит набор выражений, которые могут пригодиться во время игры. Например, как сказать союзнику, в каком направлении находится противник, или что у врага мало хп и можно добить его с пистолета. А ещё указаны слова для похвалы товарища по команде и ругательства, применяемые в досадной ситуации.

Фото: Steam

Если поляки запомнят слова из списка, то победить в матче с русскими станет значительно проще.