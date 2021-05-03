Фанаты восхищены внешностью модели, сыгравшей Соню Блейд в Mortal Kombat 3

Девушка, подарившая внешность Соне в первых трёх частях Mortal Kombat, вновь примерила на себя образ героини в честь 25-летия игры. Керри Хоскинс за 50, но выглядит она гораздо моложе.
В годовщину игры разработчики франшизы устроили праздничную фотосессию со старыми актёрами. По словам женщины, вернуться в форму в таком возрасте и после рождения четырёх детей было сложно. Но благодаря тренировкам Керри Хоскинс поразила поклонников своей внешностью. Ведь с фотографий на них смотрела молодая девушка, а не 51-летняя женщина.
Один из снимков появился на Reddit 2 апреля 2021 года и пользователи оказались в невероятном восторге от того, как сейчас выглядит героиня из детства.
Некоторые комментаторы даже не скрывают своей зависти:
«У неё на шесть кубиков пресса больше, чем было у меня когда-либо».
А кто-то сравнил её с персонажем Сони из современных частей Mortal Kombat:
«Модель в свои 51 выглядит лучше, чем сама Соня из MK 11 в 47 лет».
Также в рамках фотосессии Хоскинс примерила костюм героини из четвёртой части игры:
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