S.T.A.L.K.E.R. 2 будет очень долгой игрой

В интервью изданию Gaming Bolt PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал, сколько времени понадобится для прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам Бочарова, за пару вечеров сиквел культового шутера точно не пройти.

«Игра получится очень долгой, даже если проходить только сюжет. А на исследование мира и прохождение побочных заданий игрокам придётся потратить сотни часов», — отмечает он.

Ранее Бочаров заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не получит версий для Xbox One и PS4, потому что консоли прошлого поколения просто не смогут справиться с игрой.

Точная дата релиза до сих пор неизвестна. В Сети ходят слухи, что проект хотят выпустить в конце 2021 года. Например, так было указано в «слитых» документах Microsoft. В то же время авторы игры призвали фанатов верить только официальной информации.