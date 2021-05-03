Девушка стримера решила, что парень ей изменяет, из-за неудачной фразы в GTA Online

Из-за неловко брошенной фразы во время игры в GTA Online стримеру Deansocool пришлось доказывать своей девушке, что он ей не изменяет. Парень веселился с подписчиками на ролевом сервере GTA, где все отыгрывают какие-то роли.
Deansocool катался на машине в компании друзей, и речь зашла о знаменитой на сервере рэперше Molly Minaj. Парень сказал, что у него есть трусы исполнительницы. В это время его девушка стояла прямо за его спиной. Молодому человеку пришлось объясняться:
«Я говорю про игру. Это всё в игре. Молли Минаж – это рэпер в игре».
Даму объяснения не убедили, и она вышла из комнаты, а чат начал смеяться над стримером. Когда молодой человек рассказал об этом друзьям в голосовом чате, они тоже начали его подстёбывать.
Когда девушка вернулась, то спросила, купил ли парень эти трусы в игре. На что он ответил:
«Она сама мне их дала, но я клянусь богом, что это только в игре».
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