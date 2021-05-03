Появилась возможная дата выхода GTA 6

Инсайдер, известный в «Твиттере» как ViewerAnon, назвал вероятную дату релиза GTA 6. По заявлению парня, Rockstar выпустит следующую часть культовой серии в конце 2023 года.

«Скоро – понятие растяжимое. Компании тестируют игры годами. И в прошлом году Rockstar уже назначила выход GTA 6 на конец 2023 года».

Этим сообщением инсайдер ответил на новость о том, что Rockstar ищет новых тестировщиков в несколько студий. ViewerAnon зарекомендовал себя как надёжный источник, рассказывая о будущем киновселенных DC и «Звёздный Воин». Все его сливы подтвердились.

На данный момент нет никакой достоверной информации о GTA 6. Официально игра не анонсирована, но в Сети постоянно появляются новые слухи. Недавно знаменитый актёр из фильмов для взрослых Джонни Синс попросил Rockstar побыстрее выпустить шестую часть GTA, записав обращение к разработчикам.