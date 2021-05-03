Лучшие моды на Minecraft для настоящих искателей приключений

Фанаты Minecraft уже давно модифицируют оригинал, добавляя в него новые возможности и челленджи. Но, чтобы каждый раз не ставить моды по отдельности, энтузиасты стали собирать их в специальные паки. Тем самым можно скачать один архив и получить сразу огромную кучу улучшений и изменений, которые будут подходить друг другу. В этом материале мы собрали пять лучших модов для настоящих искателей приключений.

RLCraft

Сборка направлена на то, чтобы сделать Minecraft более хардкорным. Моддеры постарались добавить выживанию и крафту реализма, но в остальном пак не имеет ничего общего с реализмом.

Моды добавляют в игру несколько фэнтезийных созданий вроде драконов. И каждое новое существо способно убить игрока за считаные секунды.

Установив RLCraft, в «Майнкрафте» появляются настоящие замки, древние руины и новые сельские поселения. Наткнуться на что-то интересное теперь намного проще, чем в оригинале.

Скачать модификацию можно по этой ссылке: https://www.curseforge.com/minecraft/modpacks/rlcraft

Видео опубликовано на YouTube-канале OtakuOmniGod.

Valhelsia 3

Valhelsia 3 добавляет в игру кучу нового контента – звуки, локации, мобов, подземелья, артефакты и так далее. Моды открывают игрокам огромное пространство для исследования.

Особенно это касается подземелий. В оригинале они были одинаковыми, но в Valhelsia данжи не просто стали отличаться друг от друга, но и приносить герою уникальные артефакты. Исследуя катакомбы, можно наткнуться на невероятные сокровища.

Скачать модификацию можно по этой ссылке: https://www.curseforge.com/minecraft/modpacks/valhelsia-3

Видео опубликовано на YouTube-канале Valhelsia.

MC Eternal

Сборка добавляет в Minecraft магию, порталы, квесты и новые земли для исследований. Игроки могут использовать проходы в другие миры, чтобы оказаться в невиданных локациях. Также пак привносит междумирье – тёмный и загадочный биом, где бродят призраки.

Ещё одна особенность MC Eternal – это квесты. Герой выполняет задания и двигается по своеобразной сюжетной линии. С этой сборкой «Майнкрафт» начинает походить на RPG с боссами.

Скачать модификацию можно по этой ссылке: https://www.curseforge.com/minecraft/modpacks/minecraft-eternal/files

Видео опубликовано на YouTube-канале TowelieWTF.

Roguelike Adventures and Dungeons

Пак добавляет новые локации и подземелья, которые нужно исследовать в стиле игр жанра Rougelike. Моддеры устали от обычных пещер и сделали семь новых биомов. В каждом свои уникальные данжы, предметы и противники.

Любителям охотиться за сокровищами под землёй Roguelike Adventures and Dungeons подарит много увлекательных приключений.

Скачать модификацию можно по этой ссылке: https://www.curseforge.com/minecraft/modpacks/roguelike-adventures-and-dungeons

Видео опубликовано на YouTube-канале Rehchu.

Zombie Apocalypse

Сборка превращает Minecraft в survival-хоррор про зомби. Игроки вынуждены выживать в мире, наполненном мертвецами. Поэтому в игру добавили много оружия. Изучать мир и собирать ресурсы стало намного опаснее, ведь никогда не знаешь, где мог притаиться зомби. Мертвецам не страшен солнечный свет, так что от них не скроешься даже днём.

Скачать модификацию можно по этой ссылке: https://www.curseforge.com/minecraft/modpacks/zombie-apocalypse-slow-zombies-by-forge-labs

Видео опубликовано на YouTube-канале Forge Labs.