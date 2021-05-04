В CS:GO вышло крупное обновление – Valve убрала Train с про-сцены и выпустила новый кейс

В ночь на 4 мая Valve выпустила обновление для CS:GO. Изменения коснулись не только самой игры, но и про-сцены. Авторы убрали из турнирного маппула карту Train и заменили её на Ancient.
Карта Anicent
Подробности обновления:
Операция «Сломанный клык» подошла к концу. Игроки, которые не потратили очки, должны сделать это до 15 мая.
Новый сервис CS:GO 360 Stats – подписка для сбора официальной игровой статистики «Соревновательного режима» и «Напарников». Стоимость – 76 рублей в месяц.
Режим «Премьер» остаётся доступным для всех игроков с возможностью выбора или запрета карт официального маппула. Режим ретейков теперь перенесён в раздел военных игр.
Valve добавила новый кейс Snakebite – внутри 17 скинов, созданных сообществом, а в качестве самых редких предметов авторы положили туда перчатки из ящика операции «Сломанная кость».
Новый кейс The Snakebite Collection
Прочие изменения:
- Обновлена модель курицы.
- Исправлены карты сообщества, чьи текстуры были чёрными из-за предыдущих патчей безопасности.
- Клавиша «\» снова доступна для биндов.
- Дополнительные улучшения безопасности и стабильности клиента.
Изменения карт:
- Ancient добавлена в основной маппул соревновательного режима вместо Train.
- Grind и Mocha заменили Apollo, Engage и Anubis в режимах «Схватка», «Обычный» и «Бой насмерть» в официальном подборе игр.
- Calavera и Pitstop были добавлены в режим «Напарники» вместо Elysion и Guard.
Ancient:
- Появился новый маршрут от респауна CT до точки А.
- Вход со стороны атаки слева от мида расширен.
- В туннеле атаки на точку А открылся люк.
- Зона установки бомбы на точке B увеличилась.
- Исправлены незначительные баги.
Nuke:
- Исправлена проблема с окном в холле стороны атаки.
- Исправлена лампа, «которая меня раздражала».
Valve также заявила, что все ближайшие RMR-турниры пройдут на старом маппуле. Ближайший ивент – EPIC CIS League Spring 2021 для СНГ пройдёт с 12 по 30 мая.
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