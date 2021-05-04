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В CS:GO вышло крупное обновление – Valve убрала Train с про-сцены и выпустила новый кейс

В CS:GO вышло крупное обновление – Valve убрала Train с про-сцены и выпустила новый кейс
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

В ночь на 4 мая Valve выпустила обновление для CS:GO. Изменения коснулись не только самой игры, но и про-сцены. Авторы убрали из турнирного маппула карту Train и заменили её на Ancient.

Карта Anicent

Карта Anicent

Подробности обновления:

Операция «Сломанный клык» подошла к концу. Игроки, которые не потратили очки, должны сделать это до 15 мая.

Новый сервис CS:GO 360 Stats – подписка для сбора официальной игровой статистики «Соревновательного режима» и «Напарников». Стоимость – 76 рублей в месяц.

Режим «Премьер» остаётся доступным для всех игроков с возможностью выбора или запрета карт официального маппула. Режим ретейков теперь перенесён в раздел военных игр.

Valve добавила новый кейс Snakebite – внутри 17 скинов, созданных сообществом, а в качестве самых редких предметов авторы положили туда перчатки из ящика операции «Сломанная кость».

Новый кейс The Snakebite Collection

Новый кейс The Snakebite Collection

Прочие изменения:

  • Обновлена модель курицы.
  • Исправлены карты сообщества, чьи текстуры были чёрными из-за предыдущих патчей безопасности.
  • Клавиша «\» снова доступна для биндов.
  • Дополнительные улучшения безопасности и стабильности клиента.

Изменения карт:

  • Ancient добавлена в основной маппул соревновательного режима вместо Train.
  • Grind и Mocha заменили Apollo, Engage и Anubis в режимах «Схватка», «Обычный» и «Бой насмерть» в официальном подборе игр.
  • Calavera и Pitstop были добавлены в режим «Напарники» вместо Elysion и Guard.

Ancient:

  • Появился новый маршрут от респауна CT до точки А.
  • Вход со стороны атаки слева от мида расширен.
  • В туннеле атаки на точку А открылся люк.
  • Зона установки бомбы на точке B увеличилась.
  • Исправлены незначительные баги.

Nuke:

  • Исправлена проблема с окном в холле стороны атаки.
  • Исправлена лампа, «которая меня раздражала».

Valve также заявила, что все ближайшие RMR-турниры пройдут на старом маппуле. Ближайший ивент – EPIC CIS League Spring 2021 для СНГ пройдёт с 12 по 30 мая.

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