«Уровень некомпетентности — шокирующий». Как про-игроки восприняли уход Train с про-сцены

С последним обновлением CS:GO Valve объявили о замене карты Train на Ancient в турнирном маппуле. В сообществе профессиональных игроков новость об изменениях приняли неоднозначно. Одна часть – радуется уходу Train, а для других действия разработчиков совершенно непонятны.
Например, игрок Team Liquid Джонатан EliGE Яблонски уже готов праздновать замену Train:
«Train больше нет. Повторяю. Train больше нет».
А участник коллектива Mythic Дэвид Davey Стэффорд наоборот раскритиковал действия Valve:
«Чёрт возьми, уровень некомпетентности — шокирующий. Вы, ребята, похоже, делаете всё возможное, чтобы вашу игру обошёл Valorant. И CS ещё называется самой успешной киберспортивной дисциплиной. Смотрится просто жалко».
Игрок команды Evil Geniuses Тарик tarik Целик пошутил над последним обновлением.
«Разработчики CS:GO в 2021».
Замена Train на Ancient стала первым изменением списка карт на про-сцене за последние несколько лет. На ближайших RMR-турнирах команды будут играть на старом пуле.
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