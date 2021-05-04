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«Уровень некомпетентности — шокирующий». Как про-игроки восприняли уход Train с про-сцены

«Уровень некомпетентности — шокирующий». Как про-игроки восприняли уход Train с про-сцены
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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С последним обновлением CS:GO Valve объявили о замене карты Train на Ancient в турнирном маппуле. В сообществе профессиональных игроков новость об изменениях приняли неоднозначно. Одна часть – радуется уходу Train, а для других действия разработчиков совершенно непонятны.

Например, игрок Team Liquid Джонатан EliGE Яблонски уже готов праздновать замену Train:

«Train больше нет. Повторяю. Train больше нет».

А участник коллектива Mythic Дэвид Davey Стэффорд наоборот раскритиковал действия Valve:

«Чёрт возьми, уровень некомпетентности — шокирующий. Вы, ребята, похоже, делаете всё возможное, чтобы вашу игру обошёл Valorant. И CS ещё называется самой успешной киберспортивной дисциплиной. Смотрится просто жалко».

Игрок команды Evil Geniuses Тарик tarik Целик пошутил над последним обновлением.

«Разработчики CS:GO в 2021».

Замена Train на Ancient стала первым изменением списка карт на про-сцене за последние несколько лет. На ближайших RMR-турнирах команды будут играть на старом пуле.

В CS:GO вышло крупное обновление – Valve убрала Train с про-сцены и выпустила новый кейс
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