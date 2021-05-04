Nintendo запрещает работникам сотрудничать с японской мафией

В рамках судебного разбирательства между Epic Games и Apple были опубликованы внутренние документы японской компании Nintendo, специализирующейся на создании видеоигр и игровых консолей. Из них стали известны подробности рабочего процесса и найма сотрудников.
Всем авторам контента, находящимся в Японии и желающим сотрудничать с Nintendo, запрещается иметь дела с местной мафией, известной как Якудза.
В разделе об «анти-социальном поведении» указаны следующие правила: издателям и разработчикам, заключившим партнёрство с Nintendo, запрещается оказывать финансовую поддержку анти-социальным структурам, использовать угрозы или насилие в делах, касающихся совершения транзакций и вмешиваться в бизнес Nintendo путём распространения ложных слухов или применения силы и обмана.
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