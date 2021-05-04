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Как дела в качалке, пацаны? В Японии откроют тренажёрный зал для киберспортсменов

Как дела в качалке, пацаны? В Японии откроют тренажёрный зал для киберспортсменов
Киберспорт 0
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В Токио скоро появится тренажёрный зал для киберспортсменов — открытие заведения должно состояться в этом месяце. Желающие подтянуть скилл должны будут оплатить месячный абонемент, как в классической тренажёрке. Также можно приобрести слот на три часа игры.

Месяц обойдётся в $ 50 или 3750 рублей, а разовая сессия на три часа стоит $ 13 или 975 рублей. Клиентам предоставляются услуги тренеров, которые дают им необходимые уроки и советы. За наставника придётся доплатить отдельно: прогеймеры берут по $ 25 в час или 1875 рублей.

Видимо, в Японии хотят воспитать новое поколение киберспортсменов. Хотя и тренажёркой это заведение назвать сложно. Скорее всего, такое название было выбрано, чтобы завлечь геймеров. От обычной киберспортивной школы эта тренажёрка почти ничем не отличается.

Помещение выглядит довольно небольшим — в зале расположено всего 12 компьютеров.

В киберспортивный тренажёрный зал вложился метрополитен Токио и японский киберспортивный стартап, помогающий местным геймерам освоить английский игровой слэнг.

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