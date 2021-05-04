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Лучше бы банили читеров. Игроки в CS:GO недовольны платной подпиской на статистику матчей

Лучше бы банили читеров. Игроки в CS:GO недовольны платной подпиской на статистику матчей
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
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С последним обновлением в CS:GO разработчики добавили платную подписку 360 Stats для получения подробной статистики матчей за $ 1 в месяц. Игроки приняли нововведение неоднозначно. Многие считают, что функция просмотра статистики должна быть бесплатной.

Про-игрок в CS:GO под ником Nors3 в своём «Твиттере» заявил следующее: «Ладно, теперь добавьте сервера с поддержкой 128 тиков и рабочий античит, и я буду готов платить вам по € 10».

Проблема читеров в Counter-Strike за последнее время стала очень серьёзной, и людей больше волнует безнаказанность мошенников, чем сервисы для сбора статистики.

«Платить $ 1, чтобы отслеживать результаты матчей с читерами».

Valve пока что никак не реагировала на недовольство пользователей относительно читеров. Но, как заметили игроки, разработчики стали банить бустеров.

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