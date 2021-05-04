5 крутых модов для GTA San Andreas

GTA: San Andreas в 2021 году исполняется уже 18 лет, но фанаты до сих пор не забросили её, продолжая развлекаться в любимом мире. В этом им помогают различные модификации. Мы собрали пять интересных модов для GTA: SA, которые разнообразят приключения СиДжея.

DYOM

Благодаря DYOM игроки могут создавать собственные миссии и делиться ими с другими пользователями. У мода есть собственный сайт, где собираются фанаты модификации.

Скачать модификацию можно по ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале PASTENT.

V Graphics ENB

V Graphics ENB повышает качество текстур и освещения, за счёт чего игра выглядит более свежей. Также модификация меняет модели автомобилей, делая их более презентабельными. С работой V Graphics ENB могут начаться проблемы, если ставить мод поверх других графических модов.

Скачать модификацию можно по ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Anggi Hermawan.

Ragdoll physics

Мод добавляет в игру физику для моделек людей. Так называемая «физика тряпичной куклы» заставляет персонажей двигаться более гибко. Сбивая NPC на машине, моделька рандомно вертит конечностями в разные стороны, а не проигрывает одну и ту же анимацию.

Скачать модификацию можно по ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале -SuXei999-.

Realistic weapon settings

Мод добавляет возможность реалистичной перезарядки оружия. В оригинальной игре магазин в пушках обновлялся либо при смене ствола, либо когда игрок тратил весь рожок. Многих игроков это раздражало, и Realistic weapon settings призван исправить эту проблему.

Скачать модификацию можно по ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Punchinello.

First POV

First POV позволяет сыграть в San Andreas от первого лица. И эта модификация полностью меняет ощущения от игры и дарит новый опыт. При этом она совместима с другими модами.

Скачать модификацию можно по ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале Mods for GTA.