5 крутых модов для GTA San Andreas

GTA: San Andreas в 2021 году исполняется уже 18 лет, но фанаты до сих пор не забросили её, продолжая развлекаться в любимом мире. В этом им помогают различные модификации. Мы собрали пять интересных модов для GTA: SA, которые разнообразят приключения СиДжея.
DYOM
Благодаря DYOM игроки могут создавать собственные миссии и делиться ими с другими пользователями. У мода есть собственный сайт, где собираются фанаты модификации.
Скачать модификацию можно по ссылке.
Видео опубликовано на YouTube-канале PASTENT.
V Graphics ENB
V Graphics ENB повышает качество текстур и освещения, за счёт чего игра выглядит более свежей. Также модификация меняет модели автомобилей, делая их более презентабельными. С работой V Graphics ENB могут начаться проблемы, если ставить мод поверх других графических модов.
Скачать модификацию можно по ссылке.
Видео опубликовано на YouTube-канале Anggi Hermawan.
Ragdoll physics
Мод добавляет в игру физику для моделек людей. Так называемая «физика тряпичной куклы» заставляет персонажей двигаться более гибко. Сбивая NPC на машине, моделька рандомно вертит конечностями в разные стороны, а не проигрывает одну и ту же анимацию.
Скачать модификацию можно по ссылке.
Видео опубликовано на YouTube-канале -SuXei999-.
Realistic weapon settings
Мод добавляет возможность реалистичной перезарядки оружия. В оригинальной игре магазин в пушках обновлялся либо при смене ствола, либо когда игрок тратил весь рожок. Многих игроков это раздражало, и Realistic weapon settings призван исправить эту проблему.
Скачать модификацию можно по ссылке.
Видео опубликовано на YouTube-канале Punchinello.
First POV
First POV позволяет сыграть в San Andreas от первого лица. И эта модификация полностью меняет ощущения от игры и дарит новый опыт. При этом она совместима с другими модами.
Скачать модификацию можно по ссылке.
Видео опубликовано на YouTube-канале Mods for GTA.
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