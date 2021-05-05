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Игрок в CS:GO купил скин на M4A4 за $ 122 тыс. Это новый рекорд для Steam

Игрок в CS:GO купил скин на M4A4 за $ 122 тыс. Это новый рекорд для Steam
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Коллекционер из Китая купил на площадке Steam скин на M4A4 за $ 122 тыс. Сделка состоялась 4 мая и стала самой дорогой за всю историю магазина Valve. Теперь парень – счастливый обладатель облика StatTrak M4A4 Howl. Об этом сообщил пользователь под ником ohnePixel.

StatTrak M4A4 Howl

StatTrak M4A4 Howl

Трудно сказать, можно ли считать покупку настолько дорогого скина вложением. Неизвестно, как со временем изменится стоимость облика – будет ли она расти или наоборот падать.

Коллекционер поставил рекорд по стоимости только в пределах Steam. Самую дорогую сделку в истории игры совершил датчанин Luksusbums. В январе 2021-го он приобрёл скин AK-47 Case Hardened с четырьмя наклейками команды Titan за $ 150 тыс., но сделал это на стороннем ресурсе.

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